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Osmaniye'de helikopter destekli uyuşturucu operasyonu
Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyonda gözaltına alınan 30 şüpheliden 5'i tutuklandı, 25'inin sorgusu sürüyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu temin ederek sattığı belirlenen şüphelileri teknik takibe aldı.
Yaklaşık 2 aylık teknik takibin ardından belirlenen 40 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Polis helikopterinin kullanıldığı, özel harekat ve narkotik köpeklerinin de katıldığı operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde çok sayıda uyuşturucu madde ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı, 25'inin sorgusu sürüyor.
Etiketler: uyuşturucu operasyonu Osmaniye helikopterSon Güncelleme: 17 Haziran 2020 Çarşamba 08:59
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