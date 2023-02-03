Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma 14:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Osmaniye'de 4,6 büyüklüğünde deprem
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde saat 14.05'te 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Sarsıntı sonrası bölgede herhangi bir olumsuzluk ihbarı yapılmadığı öğrenildi.
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