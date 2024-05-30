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Türkiye
İHA 30.05.2024 04:30

Osmaniye'de 3 araçlı zincirleme kaza: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 yaralı

Osmaniye'de iki otomobil ve traktörün karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Osmaniye'de 3 araçlı zincirleme kaza: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 yaralı
[Fotograf: İHA]

Osmaniye - Kadirli karayolu Yeniköy Köyü mevkiinde meydana gelen kazada Yunus Doğan idaresindeki otomobil, aynı yönde ilerleyen traktörün römorkuna arkadan çarptı, ardından savrulan otomobil karşı yönden gelen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir başka otomobil ile çarpıştı.

Osmaniye'de 3 araçlı zincirleme kaza: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 yaralı

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada Yunus Doğan’ın hayatını kaybettiği belirlenirken otomobilde bulunan eşi Esengül Doğan ve çocukları Burak Efe Doğan yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden Yunus Doğan’ın Kırmıtlı Köyü'nün muhtarı olduğu öğrenildi. 

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Osmaniye Trafik Kazası
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