Adana’da örtülü iki genç kıza bir kadın tarafından taciz ve darpta bulunulduğu gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Merkez Çukurova ilçesinde bir kadının yolda karşılaştığı ve tanımadığı örtülü iki genç kıza yönelik tacizi, bir iş yerini güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, iş yerinden çıkan bir kadının örtülü gençlerden birinin üzerine yürüyüp peçesini açmaya çalıştığı görülüyor.

Ayrıca, yoldan geçen vatandaşların örtülü genç kızların üzerine yürüyen kadını uzaklaştırmaya çalıştığı görüntülere yansıdı.

Örtülü kızlardan Yaren Demir, Fatih Polis Merkezi Amirliğine başvurarak karşı taraf hakkında şikayetçi oldu.

Bunun üzerine Adana Cumhuriyet başsavcılığı "tehdit", "hakaret" ve "yaralama" suçlamasıyla soruşturma başlattı.

Şüpheli kadının kimliğinin tespit edilmesi ve yakalanması için polisin çalışması sürüyor.

Kaynak: AA