Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Anadolu’nun doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Adana'nın kuzeyi, Osmaniye, Hatay’ın kıyı, Kahramanmaraş’ın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli, Samsun’un doğusu, Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Rüzgarın, Güney Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa), Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Yurdun güneydoğu kesimlerinde ise toz taşınımı bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.