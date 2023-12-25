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Türkiye
AA 25.12.2023 15:23

Ormanda mahsur kalan kadın helikopterle kurtarıldı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, doğa yürüyüşü sırasında düşüp bacağı kırıldığı için ormanda mahsur kalan 51 yaşındaki kadın, askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Ormanda mahsur kalan kadın helikopterle kurtarıldı
[Fotograf: AA]

Arkadaşlarıyla Dereköy Mahallesi'ndeki ormanlık bölgeye yürüyüşe giden Arzu Altınok Aydın'dan bir süre haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Aramalar sonunda ulaşılan, yüksekten düştüğü için bacağı kırıldığı belirlenen Aydın'ın, hareket edememesi nedeniyle bir süre ormanda mahsur kaldığı belirtildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Aydın, Hava Kuvvetleri Komutanlığınca bölgeye sevk edilen helikopterle Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Tedavisi süren Aydın'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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