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Türkiye
AA 25.12.2024 12:01

Orman yangınına neden olan sanığın 10 yıla kadar hapsi istendi

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki otluk alanda başlayıp Bolu'nun Gerede ilçesinde ormanlık alana sıçrayan yangınla ilgili sanık İsmail G. hakkında "orman yangınına neden olma" suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı.

Orman yangınına neden olan sanığın 10 yıla kadar hapsi istendi

Başsavcılığın iddianamesinde sanığın, bir elektrik şirketi adına 21 Ağustos'ta Şahinler Mahallesi'nde kullanılmayan elektrik direklerini iş aletiyle kesmesi esnasında çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturduğu, sonrasında yangının ormanlık alana sıçradığı bilgisine yer verildi.

884,482 hektar alan yandı

Sanık İsmail G'nin ifadesinde yangının, demir direği kestiği esnada sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle çıktığını ikrar ettiği, tanıklar Adem İ. ve Hüseyin İ'nin anlatımlarının olayı doğrular nitelikte olduğu aktarıldı.

Ekiplerin çalışmaları sonucu ertesi gün söndürülen yangınla ilgili yapılan incelemelerde, Haşat Orman İşletme Şefliği sınırları içerisinde orman ve orman dışı 844,482 hektar alanın yandığının tespit edildiği belirtildi.

İddianame kabul edildi

İsmail G. hakkında "orman yangınına neden olma" suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Kızılcahamam Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

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