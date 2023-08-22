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Türkiye
AA 22.08.2023 16:29

Orman yakan şüpheli, görüntü 79 saatlik incelenerek yakalandı

Muğla'da 160 hektarlık alanın yanmasına neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan şüpheli, jandarma ekibinin 79 saat görüntü ve 432 aracı incelemesiyle yakalandı.

Orman yakan şüpheli, görüntü 79 saatlik incelenerek yakalandı
[Fotoğraf: İHA]

Milas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Milas-Bodrum Havalimanı yolunda çıkan orman yangınıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan M.D.'nin yakalanması için jandarma ekibi titiz bir çalışma yürüttü.

Ortaya çıkan ayrıntılara göre, JASAT ekibi, yanan alanda bulduğu hafif şiddette patlayıcı bulunan bir torpil parçasını incelemeye aldı.

Bölgedeki 17 iş yerine ait güvenlik kamerası kayıtlarından 79 saatlik görüntüyü ve yangının çıktığı güzergahı kullanan 432 aracı inceleyen ekipler, şüphelinin yangın esnasında kullandığı aracı tespit etti. Plakası belirlenen araçtan kimliği de tespit edilen zanlı adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelinin cep telefonunda yapılan incelemede de yangın sırasında çekilen görüntüler ortaya çıktı.

18 ayrı suç kaydı bulunuyor

Öte yandan, şüphelinin evinde yapılan aramada ise çamaşır makinesine gizlenen çok sayıda patlamamış torpil, maske, av tüfeği ve evin bahçesinde deneme amacıyla patlatılmış çok sayıda torpil parçası bulundu.

Tutuklanan şüphelinin 12'si hırsızlık olmak üzere "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet", "kasten yaralama" gibi suçlardan 18 ayrı suç kaydının olduğu tespit edildi.

Milas-Bodrum Havalimanı yolunda yangın
Milas-Bodrum Havalimanı yolunda yangın

160 hektar ormanlık alan zarar gördü

Milas-Bodrum Havalimanı yolunda 14 Temmuz'da çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahale ile söndürülmüştü. Yangında 160 hektar ormanlık alan zarar görmüştü.

Yangına ilişkin Milas Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada jandarma ekibince gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklanmıştı.

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Muğla Orman Yangını
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