Orman Genel Müdürlüğü yangınlarla mücadele için filosunu genişletti

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) Havacılık Dairesi Başkanlığı tesislerinde düzenlenen etkinlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı 3 Mayıs'taki törenle envantere alınan Sikorsky T70 helikopteri, yönetim uçağı ve Air Tractor tipi yangın söndürme uçağının tanıtımı yapıldı.

OGM Havacılık Dairesi Başkanı Mahmut Okudan, gazetecilere yaptığı açıklamada, orman yangınlarıyla mücadelede kullanılan hava gücünün her geçen gün geliştiğini ve güçlendiğini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

"Bu yıl tarihteki en güçlü filoyu kurmayı hedefliyoruz"

Bu yıl tarihteki en güçlü filoyu kurmayı hedeflediklerini vurgulayan Okudan, bu kapsamda kiralanan hava araçlarının yanında kurumun kendine ait hava gücünü de artırmaya başladıklarını ifade etti.

Okudan, bu yıl ilk defa kurumun kendine ait hava araçlarının görev yapmaya başlayacaklarını belirterek, "Üç adet Skorsky T70 helikopteri aldık, ikisi envanterimize girdi. Bu yangın sezonunda söz konusu iki helikopterimiz yangın söndürme görevi yapacak. Bu helikopterlerimiz TUSAŞ tarafından Türkiye'de üretildi. 2,5 ton su atma kapasitesine sahip T70 helikopterimiz bu yıl yangın bölgesinde gece ve gündüz görev alacak. Önümüzdeki haftadan itibaren ilk olarak Muğla'da göreve hazır konuşlanacaklar. Bu araçlarda OGM çatısı altındaki pilotlar görev alacak" dedi.

Yangın söndürmede aktif olarak kullanılan Air Traktör tipi uçaklardan geçen yıl 20 adet aldıklarını anımsatan Okudan, bunlardan 4'ünün envantere girdiğini ve bu araçlarla ilgili eğitimlerin de tamamlandığını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

"Air Traktör tipi uçaklarımız sayesinde yangınlara çok hızlı müdahale edeceğiz"

Okudan, amfibik özellikteki söz konusu uçakların bu yıl Antalya'da görev yapmaya başlayacakları bilgisini vererek, şöyle konuştu:

"Bu uçaklarımız 3 ton suyu denizlerden, göllerden ve barajlardan rahatlıkla alabiliyor ve alevlerin üzerine atabiliyor. Bu esnada yangın söndürücü organik kimyasal dediğimiz köpükleri de uçuş esnasında bu tanklara aktarabiliyor. Bununla suyun etkinliği de artmış oluyor. Air Traktör tipi uçaklarımız sayesinde yangınlara çok hızlı müdahale şansına sahip olacağız."

"Çok maksatlı yönetim uçağımız Otağ da bu sene görev yapacak"

Müdahale araçlarına ilave olarak yangınların yönetilmesi maksadıyla da 1 adet yönetim uçağı tasarladıklarını belirten Okudan, bunu "uçan karargah" olarak adlandırdıklarını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da uçağa "Otağ" ismini verdiğini söyledi.

Okudan, bu uçağın, yangınlar esnasında havadan hem görüntü aktarımını hem de sahanın sayısal haritasını ve verilerini üreterek yöneticilere destek sistemi oluşturacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar deneme uçuşlarımızı tamamladık. Bize yangınlar için büyük güç sağlayacak. Özellikle teknolojisiyle karadaki birliklerin konuş planları, yanan alanın son durumu, gece ve gündüz çok katmanlı çekimler yaparak ciddi değerlendirmeler sunabiliyor. 6 kişilik bu uçakta 2 operatör görev yapıyor. Aynı zamanda bu uçağımız kara birliklerinin telsizlerinin çekmediği durumlarda röle işlevi görerek iletişimlerini rahatça yapmalarına imkan sağlayacak. Yani çok maksatlı yönetim uçağımız Otağ da bu sene görev yapacak."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

"Tarihimizdeki en büyük hava gücü kapasitemiz"

Genel Müdürlük olarak geçmiş dönemlerde kiralık hava araçlarıyla yangınla mücadele çalışmaları yürüttüklerini anımsatan Okudan, son yıllarda küresel ısınmanın da etkileriyle bu anlamda strateji değişikliğine giderek, hava araçlarını kurum bünyesine katma kararı aldıklarını anlattı.

Okudan, envanter gücünü artırırken yangınlarda zafiyet yaratmayacak şekilde kiralık araçlardan da faydalanıldığına işaret ederek, "Bu yıl geçen yıllardan farklı olarak helikopter sayımızı 69'a yükselttik. 69 yangın söndürme helikopteri Hatay'dan Çanakkale'ye kadar riskli yangın bölgesinde ayrı ayrı konuşlandırılmış olacak. Bunlar her daim yangın görevine hazır olacaklar. Yine bunlara ilave olarak 17 olan uçak sayımızı da 19'a yükselttik. Bu şekilde yangın söndürmede kullanılan 88 hava aracımız 2023 yılı yangın sezonunda sahada görev yapacak. Bu da tarihimizdeki en büyük hava gücü kapasitemiz" diye konuştu.

Açıklamanın ardından gazeteciler T70 helikopterinin uçuşuna eşlik etti.