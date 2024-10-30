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Türkiye
AA 30.10.2024 05:35

Ordu'da yaban domuzunun saldırısına uğrayan çift yaralandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde fındık bahçesinde yaban domuzunun saldırısına uğrayan karı koca yaralandı.

Ordu'da yaban domuzunun saldırısına uğrayan çift yaralandı

Alınan bilgiye göre, Cevat ve Emine Ocak çifti, Tekkiraz Mahallesi Asut mevkisinde fındık bakımı için bahçeye gitti.

Bahçede yaban domuzunun saldırdığı eşini kurtarmaya çalışan Cevat Ocak, kendisi de saldırıya uğradı.

Kendi çabalarıyla hayvandan kurtulan ve vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan çift, "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracıyla bahçeden uzaklaştı.

Komşuların ihbarıyla bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından Kumru Devlet Hastanesine kaldırdı.

Daha sonra Fatsa Devlet Hastanesine sevk edilen yaralılardan Emine Ocak, tedavisinin ardından taburcu edildi. Cevat Ocak'ın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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