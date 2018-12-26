Ünye Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, başsavcılık koordinesinde, İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik ilçede belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada, 3 bin 87 gram kubar esrar, 195,72 gram sentetik uyuşturucu ve 9 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonda, gözaltına alınan 5 şüpheli ise tutuklandı.

14 şüpheli gözaltında

Öte yandan, Fatsa, Ünye ve Çaybaşı ilçelerinde 16 ayrı adreste eş zamanlı arama yapıldı.

Adreslerde arama yapan ekipler, 14,25 gram sentetik uyuşturucu, 6 uyuşturucu hap, 9 milimetre çapında ruhsatsız tabanca, şarjör ve 36 MKE marka fişek ele geçirdi.

Operasyon sonucu adreslerinde yapılan aramada yakalanan 14 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA