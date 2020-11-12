Haber Giriş: Kaynak: AA
Ordu'da 65 yaş ve üstüne kısıtlama getirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ordu'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.
Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzısıhha Meclisi'nin Vali Tuncay Sonel başkanlığında toplanıldığı belirtilerek, toplantıda yeni kararların alındığı ifade edildi.
Açıklamada, 65 yaş ve üzeri vatandaşların 10.00-16.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla sokağa çıkabilmelerine, bu saatler dışında sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesine karar verildiği kaydedildi.
Açıklamada ayrıca, alınan karara uymayanlara, Umumi Hıfzısıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem yapılacağı, suç teşkil eden davranışlara ilişkin TCK'nın 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verildiği de aktarıldı.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 12 Kasım 2020 Perşembe 10:31
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