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Ordu-Giresun Havalimanı'nda sis nedeniyle bazı uçuşlar iptal edildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ordu-Giresun Havalimanı'na yapılması planlanan bazı uçak seferleri, sis nedeniyle iptal edildi.
Etkili olan sisin görüş mesafesini düşürmesi üzerine, İstanbul'dan Ordu-Giresun Havalimanı'na yapılması planlanan 3 sefer karşılıklı iptal edildi.
Bazı uçakların Samsun Çarşamba ile Trabzon havalimanlarına yönlendirildiği öğrenildi.
Sisin etkisini kaybetmesinin ardından, Ordu-Giresun Havalimanı'na seferlerin normale dönmesi bekleniyor.
Etiketler: sis uçak OR-Gİ Ordu-Giresun HavalimanıSon Güncelleme: 8 Mart 2020 Pazar 16:02
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