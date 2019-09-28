Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Sakarya, Karabük ve Tokat çevreleri ile Van’ın kuzey kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Giresun ve Trabzon çevreleri ile Artvin’in iç kesimlerinde kuvvetli, Rize ile Artvin’in kıyı ilçelerinde yerel olmak üzere çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının bugün kuzeydoğu kezimlerde biraz azalacağı, ancak yarından itibaren ülke genelinde artacağı ve önümüzdeki hafta boyunca mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Kaynak: TRT Haber