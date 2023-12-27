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Türkiye
AA 27.12.2023 07:36

Önce kavgada sonra kaldırıldığı hastanede bıçaklandı

İzmir'in Konak ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi, kaldırıldığı hastaneye gelen husumetlisi tarafından tekrar bıçaklandı.

Önce kavgada sonra kaldırıldığı hastanede bıçaklandı

Mahallede aralarında husumet bulunduğu öğrenilen A.Ö. ile kimlikleri henüz bilinmeyen kişi ya da kişiler arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirlerini bıçakla yaraladı.

A.Ö, yakınları tarafından araçla İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Kavganın ardından motosikletle hastaneye gelen iki kişi, içeri girerek tedavi altındaki A.Ö'nün yanına gitti.

Bu sırada şüphelilerden biri gizlediği bıçakla A.Ö'yü omzundan yaralayıp kaçtı. A.Ö'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polis, bıçaklayan şüpheliyi yakalarken, diğerinin de yakalanması için çalışma başlattı.

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