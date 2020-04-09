İstanbul İstiklal Caddesi'nde, bir kişi banka ATM'sinden para çeken bir kadının yüzüne öksürerek parasını gasp etmeye çalıştı.

"Yüzüme öksürdü, paramı almak istedi" dedi, Özel Harekat polislerini alarma geçirdi. Paniğe neden olan olay, İstanbul İstiklal Caddesi'nde yaşandı.

Banka ATM'sinden para çeken kadın, bir kişinin kendisini takip ettiğini gördü. Yüzüne öksürerek parasını almak istediğini iddia etti.

Şüphelinin yüzüne öksürdüğünü söyleyen kadın, "Yolda yürüyordum. Para çektim adam beni bekledi karşı kaldırımda. Ondan sonra da yüzüme doğru öksürdü gelirken. Beni şaşırtıp herhalde parayı almaya çalıştı." dedi.

Polisler ara sokakta kaçmaya çalışan 3 şüpheliyi yakalayarak, gözaltına aldı. Koşarak olay yerine gelen Emine D. polis ekiplerine yüzüne öksüren kişiyi gösterdi.

Şüpheliler, sivil polis ekipleri tarafından polis merkezine götürüldü.