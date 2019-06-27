Yükseköğretim Kurumları Sınavına girmek için Malkara ilçesinden kent merkezine gelen Göktuğ Selvi kimliğini evinde unuttu.
Selvi, durumu o sırada görevde olan Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli Bircan Doğan'a bildirdi.
Bunun üzerine Doğan ve görevli 2 polis memuru, sirenlerle trafiği açıp Nüfus Müdürlüğüne yetiştirdiği Selvi'nin yeni kimlik almasını sağladı.
Polisler, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım tarafından başarı belgesi ile ödüllendirildi.
Kaynak: AA