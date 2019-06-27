Türkiye

Öğrenciyi sınava yetiştiren polislere ödül

27 Haziran 2019 Perşembe 21:46 - Son Güncelleme 27 Haziran 2019 Perşembe 21:49

Tekirdağ'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girmek için Malkara ilçesinden gelen ancak kimliğini evinde unutan öğrenciyi, yeni kimlik çıkarmasını sağlayarak sınava yetiştiren polis memurları, Vali Aziz Yıldırım tarafından ödüllendirildi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavına girmek için Malkara ilçesinden kent merkezine gelen Göktuğ Selvi kimliğini evinde unuttu. Selvi, durumu o sırada görevde olan Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli Bircan Doğan'a bildirdi. Bunun üzerine Doğan ve görevli 2 polis memuru, sirenlerle trafiği açıp Nüfus Müdürlüğüne yetiştirdiği Selvi'nin yeni kimlik almasını sağladı. Polisler, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım tarafından başarı belgesi ile ödüllendirildi. Kaynak: AA Etiketler: yükseköğretim kurumları sınavı

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