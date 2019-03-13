Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Hakimevi'nde "Nöbetçi Noterlik Tanıtım Toplantısı"nda konuştu.

Gül, nöbetçi noterlik uygulamasının 6 Nisan'dan itibaren ülke genelinde başlayacağını ve nöbetçi noterlerin bundan böyle hafta sonları da hizmet vereceğini söyledi.

"Ticaret aksamasın, ekonominin çarkı dönsün"

Sistemin işleyişini Ankara'da anlatan Adalet Bakanı Gül, ''İstiyoruz ki vatandaşımız işinden gücünden olmasın, mesaisinden olmasın. Tatil hafta sonu demeden ekonominin çarkı dönsün, ticaret aksamasın. İstedik ki hızlı olalım çözüm odaklı hareket edelim. Mesai gözetmeden bu ülke için çalışan, üreten, istihdam oluşturan iş adamına, işçisine, memuruna kısacası mesai gözetmeden hizmet edelim istedik. İşte bu istekler çerçevesinde nöbetçi noterlik uygulamasında hayat verdik. Ve inşallah 6 Nisan itibarıyla her şehrimizde bu uygulamayı başlatacağız." dedi.

Kaynak: TRT Haber