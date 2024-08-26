Açık 28.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 26.08.2024 11:54

Niğde'de Orta Bronz Çağı'na ait sur kalıntıları ve yerleşim yeri bulundu

Niğde'nin Altunhisar ilçesine bağlı Yeşilyurt köyü yakınlarındaki Kınık Höyük'te devam eden kazılarda Orta Bronz Çağı'na ait sur kalıntıları ve yerleşim yeri bulundu.

Niğde'de Orta Bronz Çağı'na ait sur kalıntıları ve yerleşim yeri bulundu

Kazı heyeti başkanı ve Floransa Üniversitesi Tarih, Coğrafya, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Marina Pucci, bu yıl kazıların yaklaşık bir ay önce başladığını ve dört farklı üniversiteden büyük bir ekiple çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Bu yıl üç farklı noktada, Helenistik, Demir ve Orta Bronz Çağı tabakalarında kazı yaptıklarını anlatan Pucci, Demir Çağı tabakalarına ulaştıkları alanda bu yıl Orta Bronz Çağı tabakalarına da ulaştıklarını aktardı.

Pucci, milattan önce 1800'lere tarihlenen alanda sur hattı ve onunla ilişkili bir yerleşim yeri bulunduğunu dile getirdi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Orta Bronz Çağı'nı anlamak açısından çok önemli"

Aksaray'daki Acemi Höyük ve Kayseri'deki Kültepe Kaniş/Karum Höyüğü'nde Orta Bronz Çağı Dönemi'ne ait yerleşimlerin olduğuna dikkati çeken Pucci, şöyle konuştu:

"Bunların bir kısmı kendi içlerinde küçük krallıklar gibi kendi bölgelerine hükmeder şekildeler. Belki Suriye'nin kuzeyiyle de bağlantıları olacak şekilde. Bu bölgede daha önce Orta Bronz Çağı ile ilişkili yerleşim yoktu. Bor Ovası dediğimiz alanda Toroslar'dan Hasan Dağı'na, neredeyse Aksaray'a kadar olan yerde yoktu. O yüzden bu bölgenin Orta Bronz Çağı'ndaki siyasi ve sosyopolitik durumunu anlamak açısından Kınık Höyük'te bu dönemde böyle bir merkez olması önemli."

Bölgeyi bir şehir olarak tanımladıklarını ifade eden Pucci, "Elbette bir aşağı şehre sahip. Akropol alanında tepenin üzerinde yaşayan insanlar var ama bir de hemen yakın çevresinde çiftlik ve köy yerleşimleri de olan, oralara da hakim olan bir şehir. Bir krallık diyemeyiz tabii ki ama Bor Ovası'nda gördüğümüz alanın bir bölümüne hükmeden önemli bir şehir yerleşmesi olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Bölgede kazı çalışmaları 14 yıldır devam ediyor

Pucci, yaklaşık 14 yıldır bölgede kazı çalışmalarının sürdürüldüğüne işaret ederek, kazı süresince Kınık Höyük yerleşiminin tarihsel sürecinde nasıl bir değişim gösterdiğini anlamaya çalıştıklarını vurguladı.

Aynı zamanda burasının Demir Çağ'da önemli bir idari yönetim merkezi olduğunu anlatan Pucci, "Hititlerin dağılmasından sonra 'Post Hitit' dediğimiz dönemde burada güçlü bir siyasi irade vardı. Onu da görüyoruz. Helenistik Akhamenid döneme geldiğimizde özellikle Akropol üzerinde tapınak şehri olarak adlandırabileceğimiz bir kutsal alana dönüşümünü de anlamaya çalışıyoruz. Böylece Kınık Höyük'te Bor Ovası'ndaki bütün bu bölgedeki yerleşmenin karakterini ortaya koymaya çalışıyoruz" diye konuştu.

ETİKETLER
Arkeoloji Niğde
Sıradaki Haber
Arıcılar Erciyes Dağı eteklerini tercih ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:46
TEKNOFEST Tarımsal İKA Yarışması finali başlıyor
13:41
Trafiği tehlikeye atarak drift yapan sürücüye 32 bin lira ceza
13:34
AB toplantısında İsrailli bakanlar hakkında yaptırım çağrısının gündeme getirilmesi bekleniyor
13:32
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov Ankara'ya geliyor
13:34
Kremlin: Telegram'ın kurucusu Durov'un neyle suçlandığını bilmiyoruz
13:30
Fransa, Telegram'ın kurucusu Durov'un gözaltı süresini uzattı
Malazgirt Zaferi’nin 953. Yıl Dönümü
Malazgirt Zaferi’nin 953. Yıl Dönümü
FOTO FOKUS
TEKNOFEST kapsamındaki "Drone Şampiyonası"nın ilk etabı tamamlandı
TEKNOFEST kapsamındaki "Drone Şampiyonası"nın ilk etabı tamamlandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ