Niğde İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığı'nın konuyla ilgili ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Güllüce, Pınarcık, Ovacık, İnli, Bağlama-1, Bağlama-2 mevkilerinde bulunan 6 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası, 8 Haziran'da açık teklif usulüyle ayrı ayrı ihale edilecek.

Muhammen bedelleri 1 milyon 600 bin lira ile 2 milyon lira arasında değişen sahaların ihaleleri, saat 11.00'de Niğde İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Binası'nda gerçekleştirilecek.