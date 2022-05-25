Haber Giriş: 25 Mayıs 2022 Çarşamba 08:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Niğde'de jeotermal kaynak arama ruhsat sahaları ihale edilecek
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Niğde'de 6 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası açık teklif usulüyle ihale edilecek.
Niğde İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığı'nın konuyla ilgili ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Güllüce, Pınarcık, Ovacık, İnli, Bağlama-1, Bağlama-2 mevkilerinde bulunan 6 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası, 8 Haziran'da açık teklif usulüyle ayrı ayrı ihale edilecek.
Muhammen bedelleri 1 milyon 600 bin lira ile 2 milyon lira arasında değişen sahaların ihaleleri, saat 11.00'de Niğde İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Binası'nda gerçekleştirilecek.
Etiketler: Niğde Resmi Gazete
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