Başka suçtan tutuklu bulunan sanık Nazlı Ilıcak, Anadolu 53. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Ilıcak'ın avukatı da duruşmada hazır bulundu.

"Tüm düşüncelerimi aktaramadım"

Duruşmada söz alan Ilıcak, cezaevine girdikten sonra hesabının ele geçirildiği, cezaevine girmeden önce de kendi adına birçok sahte hesap açıldığını savunarak, dava konusu paylaşımı ise kendisinin yaptığını belirtti.

Hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan daha önceden herhangi bir dava açılmadığını anlatan Ilıcak, "Gezi olayları" sırasında Başbakan olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret edenler için yazdığı 2 makalesi olduğunu, bunların da mahkemeye sunulduğunu söyledi.

Ilıcak, söz konusu yazılarında "tahkim" ve "şiddet" içerikli söylemleri kınadığının görüldüğünü, suça konu tweet'i ise başkasına cevap olarak yazdığını aktararak, "Barış sürecine inanan birisi olarak Selahattin Demirtaş'a 'katil' denmesi nedeniyle söz konusu tweeti attım. Asıl katil olanın Abdullah Öcalan olduğunu anlattım" dedi.

Twitter'da en fazla 145 karakterle yazı yazıldığını ifade eden Ilıcak, bu nedenle tüm düşüncelerini aktaramadığını öne sürdü.

Ilıcak, suça konu tweet'inde, "barış sürecini" başlatan kişinin Recep Tayyip Erdoğan olduğunu anlatmak istediğini dile getirerek, "Benim durup dururken Cumhurbaşkanı'na 'katil' demem mümkün değildir. Sıfat Öcalan'ın önündedir. Sadece devrik cümle kullanılmıştır. Devrik cümle düzeltildiğinde Öcalan'a katil dediğim anlaşılacaktır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı'na hakaret etmediğini savunan Ilıcak, beraatini talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme hakimi, Ilıcak'a "Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 ay hapis cezası verilmesine hükmetti.

İddianamede, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan 23 Şubat 2016'da paylaştığı bir mesajda, "Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret" suçunu işlediği belirtilen Ilıcak'ın 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.

Kaynak: AA