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Türkiye
İHA 08.10.2024 02:14

Muş'ta seyir halinde yanan araç küle döndü

Muş’ta seyir halindeki otomobil bir anda alev alarak kullanılamaz hale geldi. Bir hafta içerisinde aynı bölgede iki araç yanarak kül oldu.

Muş'ta seyir halinde yanan araç küle döndü

Üçevler grup köy yolunda sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen seyir halindeki bir otomobil aniden alev alarak yandı.

İlk şoku atlatan sürücü, can havliyle kendini araçtan dışarı atarak yaralanmaktan son anda kurtuldu.

112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesi üzerine olay yerine kısa süre içinde sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Araç küle döndü

Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, araç tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenmezken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Üçevler grup köy yolunda son 1 hafta içinde 2 aracın yandığı tespit edildi.

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