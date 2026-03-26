AA 26.03.2026 17:10

Muş'ta "dur" ihtarına uymayan sürücüye 215 bin 662 lira ceza

Muş'ta trafik kurallarını ihlal ederek öğrencilerin yoğun bulunduğu bölgede tehlikeli şekilde araç kullanan ve jandarmanın "dur" ihtarına uymayan sürücüye 215 bin 662 lira idari ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 25 Mart'ta üniversite ve yurtlar yolunda yaptıkları denetimde, trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde seyreden bir sürücüyü tespit etti.

Öğrencilerin yoğun olduğu bölgede risk oluşturan sürücü, ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı.

Takip sonucu yakalanan sürücüye, "2918 sayılı karayolları trafik kanunu" kapsamında 215 bin 662 lira idari ceza uygulandı.

Ayrıca sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu, kullanılan araç trafikten men edildi.

