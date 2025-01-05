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Türkiye
AA 05.01.2025 23:52

Muğla'da otomobil ile pikabın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü

Muğla'nın Yatağan ilçesinde otomobil ile pikabın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Muğla'da otomobil ile pikabın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü

M.S.'nin kullandığı otomobil, Yatağan-Milas kara yolu Turgut Kavşağı'nda orta refüjü geçerek, Milas istikametine seyir halindeki pikaba çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada M.S ile aynı otomobilde bulunan M.K. hayatını kaybederken diğer aracın sürücüsü E.Ö. ile yanında yolcu olarak bulunan V.K.Ö. yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan kara yolu ekiplerin çalışmasının ardından kontrollü olarak trafiğe açıldı.

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