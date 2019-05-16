Emekli sigortacı ve koleksiyoner Muhammet Yüksel, sıcak hava nedeniyle İskele Mahallesi Burgaz ören yerinde denize girdi.

Yüksel, 30 metre açıkta yüzerken dipte mermerden bir parçanın parladığını fark etti.

Deniz dibine dalan Yüksel, parlayan parçanın mermerden bir kadın heykeli olduğunu görerek, kıyıya çıkardı. Daha sonra jandarmaya haber veren Yüksel, olay yerine gelen ekiplere, denizden çıkarılan heykeli teslim etti.

Öte yandan, mermer kadın heykelinin orijinal olup olmadığı ve hangi döneme ait olduğuna dair bilgilerin Marmaris Müze Müdürlüğü'nden gelecek ekiplerin incelemesinin ardından belirleneceği aktarıldı.

Kaynak: AA