Açık 28.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 24.06.2023 13:57

Muğla'da bayram trafiği arttı

Muğla ve ilçelerinde Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla trafikte yoğunluk yaşanıyor.

Muğla'da bayram trafiği arttı
[Fotograf: AA]

İl genelinde polis ve jandarma ekipleri, uygulama noktalarında sürücüleri durdurarak, trafik kuralları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Milas-Bodrum kara yolunda Koru mevkisinden Güvercinlik mevkisine kadar kilometrelerce araç kuyrukları oluştu.

Bodrum'a giriş yapmak isteyen tatilciler nedeniyle Torba ve Yokuşbaşı Caddesi ile ilçedeki ara yollarda da uzun araç kuyrukları meydana geldi.

Muğla'da bayram trafiği arttı

Trafik ekipleri, kara yolu ve ilçe girişinde, araçların geçişlerini sağlamak için denetimlerini artırdı.

Menteşe ilçesinde de trafik uygulama noktaları ve ilçe giriş çıkışlarındaki akıllı kavşaklarda yoğunluk yaşandı.

Ekipler, havadan da denetimler yaptı. Uygulama noktalarında ekipler, emniyet kemeri ve cep telefonuyla ilgili uyarılarda bulunup vatandaşlara "hayırlı yolculuklar" diledi.

Muğla'da bayram trafiği arttı

Marmaris'te ise ilçe girişinde görülen trafik yoğunluğu, Datça yolu boyunca sürüyor. Emniyet ve jandarma ekipleri, kontrol noktalarında tatilcilere uyarı broşürleri verdi.

Ula ilçesindeki "Sakin Kent" unvanlı Akyaka Mahallesi'nde de trafikte yoğunluk yaşandı.

Fethiye ilçesinde trafik ışıklarında yoğunluk oluştu. Ölüdeniz Mahallesi Kumburnu Plajı girişinde zaman zaman araç kuyruğu meydana geldi. Jandarma ekipleri, trafik akışını sağlamak için denetimler yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Bodrum-Milas, Yatağan-Menteşe, Gökova-Marmaris-Köyceğiz kara yollarını helikopterle denetledi.

ETİKETLER
Kurban Bayramı Muğla
Sıradaki Haber
Konya-Ankara yolunda bayram yoğunluğu artıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:20
Çeçen lider Ramazan Kadirov: İsyan yok edilmeli
14:14
İzmir'de orman yangını
14:22
Zelenskiy: Rusya Ukrayna'da askerlerini tuttuğu sürece kaosu bitmeyecek
13:17
AB: Wagner'in isyanı Rusya'nın iç meselesidir
13:36
Konya-Ankara yolunda bayram yoğunluğu artıyor
12:54
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı
Kaliforniya Bilim Akademisi Müzesi
Kaliforniya Bilim Akademisi Müzesi
FOTO FOKUS
Kopan elektrik kabloları anne ve 3 çocuğunun üzerine düştü
Kopan elektrik kabloları anne ve 3 çocuğunun üzerine düştü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ