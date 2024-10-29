Açık 10.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 29.10.2024 21:31

Muğla'da 3 deniz kaplumbağası mavi sulara bırakıldı

Muğla'nın Ortaca ilçesindeki Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde (DEKAMER) tedavileri tamamlanan 3 deniz kaplumbağası, mavi sularla buluşturuldu.

Muğla'da 3 deniz kaplumbağası mavi sulara bırakıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün desteğiyle çalışmaların yürütüldüğü İztuzu Plajı'ndaki merkezde, biri yeşil deniz kaplumbağası olmak üzere 3 kaplumbağanın tedavileri tamamlandı.

DEKAMER görevlilerince uydu takip cihazı takılan "Cumhuriyet", "Sonsuz" ve "Özgürlük" isimleri verilen deniz kaplumbağaları ve 10 yavru, vatandaşların ve turistlerin katılımıyla İztuzu Plajı'ndan denize bırakıldı.

DEKAMER Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska, bugüne kadar 600 yaralı kaplumbağanın DEKAMER'e getirildiğini, bunlardan 360'ının tedavi edilerek doğal ortamına salındığını söyledi.

Merkezde halen 13 yaralı kaplumbağanın tedavisinin sürdüğünü, bugün denize bırakılan kaplumbağaların misina dolanması, olta yutma ve ağlara dolanma gibi sebeplerle tedavi edildiklerini belirten Kaska, "Sonsuz ismini verdiğimiz yeşil deniz kaplumbağamız denizlerde bahçıvanlık görevi yapacak." dedi.

Muğla'da 3 deniz kaplumbağası mavi sulara bırakıldı

"Bugün Cumhuriyet ile Sonsuz ve Özgürlük kaplumbağalarımızı denize saldık"

Kamuoyunda farkındalık oluşturmak için her yıl yavru kaplumbağa ve tedavi edilen kaplumbağaları denize salma töreni yaptıklarını ifade eden Kaska, amaçlarının insanların kaplumbağaları tanıması olduğunu dile getirdi.

Cumhuriyet'in 101'inci yılı nedeniyle uydu takip cihazı taktıkları kaplumbağaya "Cumhuriyet" ismini verdiklerini söyleyen Kaska, "Doğdukları kumsalı hiç unutmayan deniz kaplumbağalarına verdiğimiz önemle bu ülkeye bağlılıklarını gösteren herkesin bizim başımızın üzerinde yeri var." diye konuştu.

Muğla'da 3 deniz kaplumbağası mavi sulara bırakıldı

Kaska, merkezde verilen bilgiler sayesinde insanların kaplumbağa gördüklerinde daha dikkatli olduğunu ifade etti.

Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan da Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünde böyle bir etkinlikte bulunmaktan mutlu olduğunu belirterek, "Bugün Cumhuriyet ile Sonsuz ve Özgürlük kaplumbağalarımızı denize saldık. Cumhuriyet'imiz ebediyen var olacaktır. Kaplumbağalarımız denizleri fethetsin ve nice güzellikleri dünyaya taşısın." dedi.

ETİKETLER
Deniz Kaplumbağası Muğla Uydu
Sıradaki Haber
Kontrolden çıkan taksi iş yerine böyle çarptı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:38
"Cumhuriyet Panayırı", 3 günde 34 bin 729 ziyaretçiyi ağırladı
22:16
Ambarlı açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
21:48
Kars'ta "maganda kurşunu" 6 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı
21:31
TikTok'un patronu 2024'te Çin'in en zengin kişisi oldu
21:36
ABD’deki Türk çocukları Cumhuriyet Bayramı coşkusunu dizelere döktü
21:23
Hindistan'da havai fişek gösterisinde çıkan yangında 150'den fazla kişi yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim Özel Programı'na katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim Özel Programı'na katıldı
FOTO FOKUS
Cumhuriyet'le yaşıt Vanlı Reyhan Şener'e doğum günü sürprizi
Cumhuriyet'le yaşıt Vanlı Reyhan Şener'e doğum günü sürprizi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ