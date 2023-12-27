Puslu 6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 27.12.2023 09:28

Mudurnu'da evler doğal gaza kavuştu

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde haneler, doğal gaz hizmetinden yararlanmaya başladı.

Mudurnu'da evler doğal gaza kavuştu
[Fotograf: AA]

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca 2021 yılında Mudurnu için müjdelenen ve 2023 aralık ayı sonunda hanelere verileceği bildirilen doğal gaz projesi hayata geçirildi.

Geçen ay AKSA Bilecik Bolu Doğalgaz Dağıtım A.Ş. tarafından 4. Etap TOKİ mevkisinde CNG ve LNG ile beslenecek olan doğal gaz depolama alanı inşası tamamlandı.

Bu işlemin ardından hızlıca hanelere doğal gaz tesisatı kuruldu. Böylece abonelik işlemi tamamlanan ve kullanıma uygun altyapıyı sağlayan hanelere ilk doğal gaz verilmeye başlandı.

Kaygana Mahallesi'ni ziyaret eden Mudurnu Belediye Başkanı Necdet Türker, "Bugün çok mutlu ve heyecanlıyız. 2023 yılı sonunda hanelerimize doğal gaz sözünü vermiştik. Bu sözümüzü gerçekleştirdik. Hanelerimizde doğal gaz kullanılmaya başlandı. Bu hizmetin ilçemize kazandırılmasında emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum." dedi.

Hizmetten yararlanan ev sahibi Aysel Dursun ise "Çok mutluyuz. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. İlçemizdeki herkesin bu güzel hizmetten yararlanmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Bolu Doğalgaz Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Sıradaki Haber
Ardahan Kalesi karla kaplandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:00
Brent petrolün varil fiyatı 80,84 dolar
10:00
İstediği yerde inemeyince otobüsü kurşunladı
09:54
Ukrayna: Rusya, bu gece Ukrayna topraklarına 46 "Şahed" tipi İHA ile saldırdı
09:51
ABD Başkanı Biden ve Katar Emiri Al Sani, Gazze'yi görüştü
09:48
İstanbul'da kumaş atölyesinde yangın: Müdahale sürüyor
09:51
Kapalı olan Karadeniz-Akdeniz yolu yeniden ulaşıma açıldı
Hatay'da yılın son dolunayı
Hatay'da yılın son dolunayı
FOTO FOKUS
İyi Parti'de istifa süreci
İyi Parti'de istifa süreci
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ