Oruç Reis Gemisi, Türkiye'nin bölgedeki 3 gemisine ek olarak sismik araştırmalar yapmak üzere Akdeniz'e iniyor. Oruç Reis, TCG Yıldırım fırkateyni eşliğinde Çanakkale Boğazı'na girdi.

36 millik Çanakkale Boğazı'nı geçişinden sonra Ege Denizi'ne açılacak olan Oruç Reis'in varış noktası Mersin'in Taşucu Limanı. Oruç Reis daha sonra Akdeniz'de araştırma görevine başlayacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 16 Temmuz'da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ''Fatih ve Yavuz sondaj gemilerimiz ve Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Arama gemimizle bölgede sürdürdüğümüz faaliyetlerimize şimdi 4'üncü gemimizi de dahil ediyoruz." demişti.

Oruç Reis Gemisi'nde 55 mürettebat görev yapıyor. Boyu 86, genişliği 22 metre olan gemi modern sevk ve manevra sistemlerine sahip. Jeofizik araştırmaların yanısıra deniz tabanını ayrıntılı görüntüleyebilen gemide 2 ve 3 boyutlu haritalama sistemleri mevcut.

Gemide ayrıca uzaktan kumandalı sualtı aracının yanı sıra deniz tabanından jeolojik örnekleme yapabilecek ekipman yer alıyor.

Kaynak: TRT Haber