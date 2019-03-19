Bursa'da "farklı fikirleri ve motosikletiyle sosyal medya fenomeni olmak isteyen" bir kişi, motosikletinin üzerine yerleştirdiği kutudan çıkardığı rubik küpü trafikte seyir halindeyken çözmeye çalıştı.

Sosyal medyada paylaşınca olay oldu

Rubik küpü çözmesini de motosiklet kullanmasını da bildiğini anlatan sürücü, "O halde neden motosiklet kullanırken rubik küpü çözmeyeyim diyerek yola çıktım. İlk videomu çektim" dedi. Sürücü, 35 kilometre hızla seyreden motosikletinde küpü çözdü.

Trafiğe açık alanda denemesine rağmen takipçilerine iki işin birlikte ne kadar zor olduğunu anlatan ve bunu deneyeceklerse trafiğe kapalı alanda denemelerini tavsiye eden sürücü küpü çözerken, yanından diğer araçların hızla geçtiği görüldü. O anları sosyal medya hesabından paylaşan şüpheli, Bursa Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edildi.

"Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak"tan 3 bin 600 lira ceza

İsminin Hürkan K. olduğu tespit edilen kişi, gözaltına alındı. Ehliyetine el konulan şüpheliye, "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan da adli işlem yapıldı.

Trafik ekipleri de şüpheliye farklı suçlardan toplamda 686 lira para cezası kesti. Hürkan K. ayrıca "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan en az 3 bin 600 lira para cezası ödeyecek.

Kaynak: İHA