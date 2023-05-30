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Türkiye
TRT Haber 30.05.2023 10:37

MİT ve Emniyet'ten DEAŞ operasyonu: Seçim günü eylem yapacaklardı

Konya'da seçim günü eylem yapma hazırlığında olan terör örgütü DEAŞ mensubu 6 kişi, Konya Emniyet Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ortak operasyonuyla yakalandı.

MİT ve Emniyet'ten DEAŞ operasyonu: Seçim günü eylem yapacaklardı
[Temsili fotoğraf: İHA]

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, terör örgütü DEAŞ'ın Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda eylem yapmayı planladığını belirledi.

Terör örgütü adına çatışma bölgelerinde eğitim gördükten sonra Konya’ya yerleşen A.H., Emniyet güçlerince tespit edildi.

A.H. ve irtibatlı olduğu 5 şüphelinin gizlendiği adreslere özel harekat polislerinin de katılımıyla baskın düzenlendi.

Gözaltına alınan şüphelilerden A.H.’nin mühimmat temin etmeye çalıştığı, örgütün sözde liderlerinden olduğu ve Konya’daki 5 kişilik grubu organize ettiği öğrenildi.

2 terörist tutuklandı

A.H., H.E., Y.B., M.C., S.P. ve Z.D. gözaltına alındı. A.H. ile Suriye’de DEAŞ adına infaz gerçekleştirdiği ortaya çıkan H.E. tutuklandı.

Y.B.'ye yurtdışına çıkış yasağı verildi. Diğer 3 şüpheli serbest bırakıldı.

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