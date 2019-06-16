Türkiye
Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu TRT Haber'e konuk olacak
16 Haziran 2019 Pazar 20:21 - Son Güncelleme 16 Haziran 2019 Pazar 20:32
Millet İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, 18 Haziran'da saat 21.00'de TRT Haber'e konuk olacak.
Millet İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu TRT Haber'e konuk oluyor.
Projelerini, seçmenlere neler vadettiğini salı akşamı özel röportajda anlatacak.
Gazeteciler Fatih Er ve Şebnem Bursalı'nın soruları yönelteceği İmamoğlu röportajı saat 21.00'de başlayacak.
Kaynak: TRT Haber
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