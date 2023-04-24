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Türkiye
DHA 24.04.2023 15:56

Midyat’ı 3 günlük bayram tatilinde 30 bin kişi ziyaret etti

Mardin'in farklı din, dil ve ırktan vatandaşların yaşadığı Midyat ilçesini, 3 günlük Ramazan Bayramı tatilinde 30 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Midyat’ı 3 günlük bayram tatilinde 30 bin kişi ziyaret etti
[Fotograf: DHA]

Müslüman, Hıristiyan ile Ezidi inancına mensup Türk, Kürt, Süryani, Ezidi ve Arapların binlerce yıldır birlikte yaşadığı Midyat’ı 3 günlük Ramazan Bayramı tatilinde 30 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Tarihi yapıları gezen turistler, özellikle dizi ve filmlerin çekildiği Mor Gabriel Manastırı, Mor Barsavmo Kilisesi, Cevat Paşa Camii, Midyat Devlet Konukevi gibi mekanlara büyük ilgi gösterdi.

Midyat’ı 3 günlük bayram tatilinde 30 bin kişi ziyaret etti

"Muazzam bir yoğunluk var"

Turizm işletmecisi Ömer Midyatlı, bayramda yaşanan yoğunluktan memnun kaldıklarını söyleyerek, “Bayram münasebetiyle çok yoğun bir şekilde yerli ve yabancı turistler akın etti. Hem otellerimizde hem restoranlarımızda muazzam bir yoğunluk var dedi.

Turistlerden Aylin Türker’de çok yoğun bir gün olduğunu ifade ederek, “Midyat´ı çok güzel bulduk, burayı ziyaret ettik. Çok yoğun bir gündü, çok kalabalıktı. Arabayı park edecek yer bulmakta biraz zorlandık. İnsanlar güzel olduğu için tarihi turistik mekanlar olduğu için burayı tercih ediyorlar diye düşünüyorum” dedi.

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