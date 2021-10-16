Haber Giriş: 16 Ekim 2021 Cumartesi 13:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Midesinde metal atıklar çıkan deve kuşu hayatını kaybetti
Şırnak’ta yaşayan Ali Oğrak, deve kuşunu mide rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır’a götürdü. Tetkikler sonucunda midesinde birçok metal bulunan kuş, ameliyatın ardından hayatını kaybetti.
Şırnak’ın Silopi ilçesinde yaşayan Ali Oğrak, yetiştirdiği deve kuşunu midesinde bıçak olduğu şüphesiyle kliniğe götürüldü.
Dicle Üniversitesi Hayvan Hastanesi’nde röntgeni çekilen deve kuşunun midesinden meyve bıçağı ve çok sayıda plastik cisim çıktı.
Veteriner hekimler vakit kaybetmeden deve kuşunu ameliyata aldı.
10 kişilik ekiple gerçekleştirilen ameliyatta kuşun midesinden yaklaşık 20 parça bıçak, çakmak, çivi ve çok sayıda plastik parça çıkarıldı.
Ancak, deve kuşu ameliyatın ardından hayatını kaybetti.
Etiketler: Diyarbakır Doğal Yaşam
Sıradaki Haber
Erzincan'da 8 düzensiz göçmen yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz