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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den taziye mesajları

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Tunceli'nin Nazımiye ilçesindeki olumsuz hava şartlarından dolayı şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeliden taziye mesajları

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Tunceli'nin Nazımiye ilçesi Sarıbudak Mahallesi bölgesinde yürütülen operasyonlar sırasında elverişsiz hava şartlarından dolayı şehit olan iki kahraman uzman çavuşun toplumda büyük bir üzüntüye neden olduğunu belirtti.


Şehit askerlerin hava şartlarına rağmen mücadeleden geri durmadığını vurgulayan Bahçeli, "Kahramanlar yurdu yaşatmak için yine destansı fedakarlıklarıyla milli gönüllerde devleşmişler, buza, dona, soğuğa rağmen vatan mücadelesinden, beka müdafaasından asla taviz vermemişlerdir." değerlendirmesinde bulundu.


Bahçeli taziye mesajında, "Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, muhterem ailelerine, silah ve mesai arkadaşlarına sabır ve başsağlığı niyaz ediyorum. Vatan sağolsun, şehadetleri mübarek olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: devlet bahçeli, mhp
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