Bostancı Metro İstasyonu'nda, başörtülü bir kadına hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan sanık, "hakaret" suçunu, müştekinin mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı işlediği gerekçesiyle 1 yıl 9 ay hapis cezası aldı.

Kadın ve Demokrasi Derneği üyeleri de duruşmaya katıldı

Anadolu 61. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada, müşteki Kerime Pehlivan ve taraf avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanık Atınç Manap'ın gelmediği duruşmaya, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) avukatları ile izleyiciler de katıldı.

Duruşmada söz verilen müşteki Kerime Pehlivan, şikayetinin devam ettiğini belirterek, sanığın cezalandırılmasını istedi.

Pehlivan'ın avukatı İsa Mesih Şahin de sanığın sabıkasının bulunduğunu ve suç işlemeye meyilli bir kişilik olduğunu belirterek, "Müvekkile sanığın tükürdüğü kamera kayıtlarıyla açıktır. Sözlü ve fiili tacizde bulunduğu da açıktır. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

Sanık Atınç Manap'ın avukatı Ayşen Koçak ise müvekkilinin beraatini istedi.

Eylemi alenen işlediğine hükmedilen sanığın cezası artırıldı

Kararını açıklayan mahkeme, sanığın "hakaret" suçunu müşteki Pehlivan'ın "mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı" işlediğine kanaat getirerek sanığa önce 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Sanığın eylemini alenen işlediği gerekçesiyle verilen cezayı 1 yıl 9 aya çıkaran mahkeme, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan ise suçun unsurlarının oluşmaması nedeniyle sanık Atınç Manap'ın beraatine hükmetti.

Mahkeme, adli emanette bulunan müşteki Kerime Pehlivan'a ait siyah renkli çarşafın da kendisine iade edilmesini kararlaştırdı.

"Ceza almasından memnunum"

Müşteki avukatı İsa Mesih Şahin, "Bostancı metrosunda başörtülü bir kardeşimize dini inanışı, düşüncesinden dolayı yapılan saldırıdan dolayı yakından tanıdığı Kerime Pehlivan davası bugün neticelendi. Mahkeme sanığın hakaret suçundan 1 yıl 9 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi" dedi.

Kerime Pehlivan'ın eşi Ömer Pehlivan da, "Avukatımız gerekli olan her şeyi söyledi. Gerekli itirazlarda bulunacağız. 1 yıl 9 ay ceza almasından memnunum. Tabii itirazımız da olacak. Artı olarak yansırsa daha mutlu oluruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan duruşmayı izlemek üzere Anadolu Adalet Sarayı'na giden Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) üyeleri de, duruşma öncesinde "Kerime için adalet" yazılı pankart açtı.

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "hakaret"

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Bostancı Şehit Semih Balaban Polis Merkezi Amirliğine müracaat eden Kerime Pehlivan'ın, olay günü Bostancı Metro İstasyonunda dışarı çıkmak için asansör beklediği sırada giyiminden ve inancından dolayı bir kişinin yüzüne tükürerek hakaret ettiğini beyan etmesi üzerine soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

İddianamede, sanık Atınç Manap'ın "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "hakaret" suçlamalarından 9 ay 15 günden 3 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Kaynak: AA