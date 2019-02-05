İstanbul’da Uzunçayır metrobüs durağında metrobüsün gelmesini bekleyen astronot kıyafetli bir vatandaş görenleri şaşırttı.

Metrobüste yolculuk yapan bazı vatandaşlar da o anı cep telefonları ile kaydetti. Astronot kıyafetini neden giydiği bilinmeyen vatandaş Zincirlikuyu yönüne giden metrobüse bindi.

Astronot Yeşilay'ın projesi çıktı

Metrobüs duraklarında astronot kıyafetiyle dolaşan kişi sosyal medyanın gündemine oturdu. Merak yaratan olay, Yeşilay’ın kampanyası çıktı.