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Meteorolojiden İstanbul'a kuvvetli sağanak uyarısı31 Ekim 2019 Perşembe 11:24 - Son Güncelleme 31 Ekim 2019 Perşembe 11:32
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için kuvvetli sağanak ve rüzgar uyarısı yaptı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün İstanbul'da beklenen sağanak yağışların, öğleden sonra etkisini artırarak gece saatlerinde poyraz fırtınası (50-70 km/sa) ile birlikte kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağının tahmin edildiği belirtildi.
Meteoroloji, vatandaşları, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarırken, yağışın yarın sabah saatlerinde etkisini azaltarak öğleden sonra kesilmesinin beklendiğini açıkladı.
Kaynak: DHA
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