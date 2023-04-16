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Türkiye
AA 16.04.2023 12:03

Meteoroloji'den 9 il için 'gök gürültülü yağış' uyarısı

Meteoroloji, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Ankara'nın kuzey kesimleri ile Kastamonu ve Çankırı çevreleri için gök gürültülü yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji'den 9 il için 'gök gürültülü yağış' uyarısı

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yurdun kuzey kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanağın, öğle saatlerinden sonra Ankara'nın kuzey ilçeleri ile Kastamonu ve Çankırı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışlar nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji'den 9 il için 'gök gürültülü yağış' uyarısı

Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yağış

Ülkenin kuzey kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanaklar, akşam saatlerinde, Orta Karadeniz'in iç kesimleri (Samsun'un iç kesimleri, Amasya, Tokat, Çorum), Sinop'un iç kesimleri ile Yozgat'ın kuzey ilçelerinde kuvvetli olacak.

Yağışlar nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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