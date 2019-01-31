Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bölgemizde havanın Elazığ, Malatya, Adıyaman,Bingöl ve Tunceli'nin merkezinde aralıklarla yağmurlu, Elazığ'ın Arıcak, Alacakaya, Karakoçan ile Malatya'nın Hekimhan, Kuluncak, Darende ilçelerinde zaman zaman karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin edilmektedir. Adıyaman'ın Kahta, Samsat, Sincik, Gerger ilçelerinde kuvvetli yağmur, Tunceli'nin Ovacık, Pülümür, Bingöl'ün Adaklı, Karlıova, Yayladere ve Yedisu ilçelerinde aralıklarla yağmur ve karla karışık yağmurlu, cuma sabah saatlerinde hafif kar yağışlı geçeceği beklenmektedir."

Rüzgarların değişik yönlerden orta kuvvette, Tunceli ve Bingöl'ün kuzey ilçeleri ile Elazığ'ın doğu ilçelerinde zaman zaman kuvvetli esmesi beklendiğini de aktaran merkez, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli arazilerde çığ riskine karşı dikkatli olunmasını istedi.

Merkez ayrıca rüzgarların zaman zaman kuvvetli esmesi sebebiyle meydana gelebilecek soba gazı zehirlenmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbir alınması için uyardı

Kaynak: İHA