Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 10 ilde 'turuncu', 9 ilde 'sarı' kod yayınlayarak fırtına ve sağanak uyarısında bulundu.

Fırtına ve kuvvetli yağışın gün boyu etkili olması bekleniyor.

İşte turuncu kodla uyarılan o iller: Adana (gök gürültülü sağanak), Adıyaman (gök gürültülü sağanak), Diyarbakır (gök gürültülü sağanak), Elazığ (gök gürültülü sağanak), Gaziantep (gök gürültülü sağanak), Malatya (gök gürültülü sağanak), Kahramanmaraş (gök gürültülü sağanak), Mardin (gök gürültülü sağanak), Şanlıurfa (gök gürültülü sağanak), Kilis (gök gürültülü sağanak).

Sarı kodla uyarılan iller: Balıkesir (fırtına), Bingöl (kuvvetli yağış), Çanakkale (fırtına), Erzincan (kuvvetli yağış), Mersin (gök gürültülü sağanak), İzmir (fırtına), Manisa (fırtına), Tunceli (kuvvetli yağış), Osmaniye (gök gürültülü sağanak).

Sarı kodlu uyarı nedir?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

Turuncu kodlu uyarı nedir?

Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.