Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre, bugün öğleden sonra Muğla'nın iç kesimleri, Aydın'ın doğusu, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Aksaray, Niğde'nin kuzeyi ile Ankara ve Kırıkkale çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Vatandaşların, sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.