Meteoroloji'den 11 il için 'sarı' alarm
Muğla, Aydın, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Aksaray, Niğde ile Ankara ve Kırıkkale çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.
Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre, bugün öğleden sonra Muğla'nın iç kesimleri, Aydın'ın doğusu, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Aksaray, Niğde'nin kuzeyi ile Ankara ve Kırıkkale çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Vatandaşların, sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
.@meteoroloji_twi’den alınan bilgilere göre— A F A D (@AFADBaskanlik) June 11, 2021
Öğleden sonra
Muğla, Aydın, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Aksaray, Niğde ile Ankara ve Kırıkkale çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor
Sel, su baskını, yıldırım, dolu gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun pic.twitter.com/TujqRc41DB