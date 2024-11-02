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Türkiye
TRT Haber 02.11.2024 06:36

Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar hissedilir derecede azalacak

Türkiye'nin büyük bir bölümünde mevsim normallerinde seyreden sıcaklıklar, kuzey, iç ve doğu kesimlerde 5-9 derece azalarak mevsim normallerinin altına inecek.

Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar hissedilir derecede azalacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin büyük bir bölümünde mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıklarının, pazar günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak hafta başından itibaren kuzey, iç ve doğu kesimlerde 5 ila 9 derece azalarak mevsim normalleri altına ineceği tahmin ediliyor.

Sıcaklık düşüyor, yağış geliyor

Etkisini artırması beklenen soğuk havayla birlikte, pazar günü Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güney ve doğusunda yağış bekleniyor.

Yağışın, pazar günü Rize ve Artvin'in kuzeyi, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak, Bitlis ve Van çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın ise Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli yağış ve fırtına ile tarımsal faaliyetleri etkileyebilecek zirai don riskine karşı uyarıda bulundu. Vatandaşların, olası risklere karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahmin ve erken uyarılarını takip etmelerinin önemli olduğu belirtildi.

Önümüzdeki hafta başından itibaren bazı illerde gerçekleşmesi beklenen günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının aşağıdaki değerlere düşmesi bekleniyor.

Şehir En Düşük  En Yüksek
Ankara 0 11
İstanbul 11 15
İzmir 9 19
Antalya 18 26
Bursa 4 16
Eskişehir -2 13
Konya 2 13
Kayseri -2 12
Bolu -1 10
Samsun 8 15
Trabzon 10 12
Erzurum -3 8
Diyarbakır 7 19
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