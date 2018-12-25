Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara'da yarın yağmur şeklinde başlayacak yağışın akşam saatlerine doğru kara dönüşeceği ve çarşamba sabah saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

Kar yağışının ardından Ankara'da hava sıcaklıklarının uzun bir süre gündüzleri dahi sıfır derecenin altında seyretmesi bekleniyor.

Perşembe günü sıcaklık eksi 11 dereceye düşüyor

Kentte sıcaklıkların çarşamba -5/-2, perşembe -11/-7, cuma -9/-4, cumartesi -8/-4 derece arasında değişeceği öngörülüyor.

Kuvvetli kar yağışının buzlanma ve don olaylarına neden olabileceği belirtiliyor.

Ulaşımda aksamalar, su sayacı ve borularında donma gibi olumsuzluklara karşı yetkililerin, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Kaynak: AA