Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, hafta boyunca ülke genelinde artacak olan hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında, batı bölgelerde ise mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'nin paylaştığı maksimum sıcaklık tahmin haritasına göre, 4 Temmuz Perşembe günü bazı bölgelerde sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıkması bekleniyor.

Bazı illerde 4 Temmuz'da beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları şöyle:

Şanlıurfa: 41

Aydın: 41

Batman: 40

Manisa: 39

Diyarbakır: 39

Edirne: 38

İzmir: 38

Adıyaman: 38

Kilis: 37

Gaziantep: 37

Siirt: 37

Adana: 34

Ankara: 33

İstanbul: 32

Antalya: 32

Samsun: 30

Trabzon: 27

Erzurum: 27

Kaynak: TRT Haber