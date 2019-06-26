Alkol kontrolleri sırasında sürücüde anlamsız beyanlar, talimatları anlamada güçlük, tepkisizlik, sinirlilik, terleme, gözlerde kızarıklık gibi şüphe çeken durumlarda ekipler, Uyuşturucu Test Cihazı (UTC) ile uyuşturucu kullanımı testi yapacak.

Ehliyete 5 yıl el konulacak

Testin pozitif çıkması durumunda sürücünün ehliyetine 5 yıl süreyle el konulurken, 5 bin 167 lira da idari para cezası uygulanacak.

Sürücüler, sonucu kabul etmezse ekipler tarafından en yakın adli tıp kurumuna, adli tabipliğe veya sağlık kuruluşlarına götürülerek doğrulama testi yapılacak.

İlk uygulama yapıldı

Çalışma kapsamında kentteki ilk denetim, merkez Akdeniz ilçesindeki İsmet İnönü Bulvarı'nda gerçekleştirildi.

Ekipler, alkol testi yaptıkları sürücünün aşırı terlemesinden şüphelenerek, UTC ile de test yaptı.

Ağız içinden tükürük örneği alınarak, cihaza konulmasıyla yapılan testte sürücünün uyuşturucu kullanmadığı tespit edildi.

Denetimin ardından UTC'den alınan ve testin negatif olduğunu belirten döküm, sürücüye teslim edildi.

Kaynak: AA