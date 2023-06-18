Mersin'de trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Alpaslan Türkeş Bulvarı D400 kara yolunda meydana gelen kazada,Silifke istikametinden Mersin istikametine gitmekte olan Cem Çetin yönetimindeki otomobil, aynı istikamete ilerleyen Bahri Eren'in kullandığı otomobile arkadan çarptı.

Kazada otomobilin sürücüsü Cem Çetin yaşamını yitirirken, aynı otomobilde bulunan Ş.H. ve A.Ö. ağır olmak üzere, otomobilde bulunan B.E., A.E. ve 1 yaşındaki M.E. yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Öte yandan otomobillerin çarpışma anı güvenlik kamerasına yansırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından yürütülüyor.