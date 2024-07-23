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Türkiye
TRT Haber 23.07.2024 14:29

Mersin'de terör propagandası yapan 10 kişi yakalandı

Mersin'de sosyal medyada yayınlanan görüntülerde halay çekerken terör örgütü PKK'nın propagandasını yapan 11 kişiden 10'u yakalandı. Firari şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Mersin'de terör propagandası yapan 10 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mersin'de bir grubun halay çekerken PKK elebaşı lehine sloganlar attıklarının tespit edildiğini kaydetti.

Sosyal medyada konuya ilişkin paylaşılan görüntüler üzerine Mersin İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerince şüphelilerin tespitine yönelik çalışma yapıldığını aktaran Yerlikaya, zanlıların Gaziantep'ten Mersin'e geldiklerinin anlaşıldığını ve görüntülerde yer alan 11 şüphelinin kimlik tespitinin yapıldığını belirtti.

Yerlikaya, "1 şüphelinin olaydan sonra 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan tutuklandığı ve cezaevinde olduğu belirlenmiş, 9 şüpheli ise yakalanmıştır. 1 firari şüphelinin yakalama çalışmaları devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Aramalarda ele geçirilen dijital materyallere, silah ve mühimmatlara el konulduğunu kaydeden Yerlikaya, bölücü terör örgütü ve uzantılarıyla yılın 365 günü mücadelelerini sürdüreceklerini vurguladı.

"Gereği yapıldı"

Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarında şu ifadeler yer aldı:

"Mersin İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerimizce şüphelilerin tespitine yönelik çalışma yaptı. Şüphelilerin Gaziantep'ten Mersin’e geldikleri anlaşılmış, görüntülerde yer alan 11 şüphelinin kimlik tespiti yapılmıştır.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mersin ve Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğümüzce; 1 şüphelinin olaydan sonra ‘Uyuşturucu Madde Kullanmak’ suçundan tutuklandığı ve cezaevinde olduğu belirlenmiş; 9 şüpheli ise yakalanmıştır. 1 firari şüphelinin yakalama çalışmaları devam etmektedir.

Aramalarda ele geçirilen dijital materyallere, silah ve mühimmatlara el konulmuştur. Şüpheliler ‘Terör Örgütünün Propagandasını Yapma (PKK/KCK’ suçundan gözaltına alınmıştır.

Bölücü terör örgütü ve uzantılarıyla yılın 365 günü yaz kış demeden mücadele etmeye devam edeceğiz. Teröristlerin her an enselerindeyiz. "

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