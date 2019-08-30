Türkiye
Mersin'de işçileri taşıyan kamyonet devrildi: 2 ölü, 10 yaralı
30 Ağustos 2019 Cuma 16:03 - Son Güncelleme 30 Ağustos 2019 Cuma 16:11
Mersin'de kasasında tarım işçilerinin bulunduğu kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.
Henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen kamyonet, merkez Toroslar ilçesi Arslanköy mevkisinde devrildi.
Kamyonetin kasasında bulunan tarım işçilerinden 2'si hayatını kaybederken, 10'u yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
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