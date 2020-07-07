Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, örgüt üyesinin, ailesiyle yapılan ikna çalışmaları sonucunda teslim olduğu ifade edildi.

Açıklamada, kadının 2015 yılından itibaren silahlı terör örgütü içerisinde yer aldığı aktarıldı.