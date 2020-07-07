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Mersin'de bir terörist teslim oldu
[Fotoğraf: AA]
Mersin İl Jandarma Komutanlığı, terör örgütü YPG/PKK üyesi bir kadının teslim olduğunu açıkladı.
Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, örgüt üyesinin, ailesiyle yapılan ikna çalışmaları sonucunda teslim olduğu ifade edildi.
Açıklamada, kadının 2015 yılından itibaren silahlı terör örgütü içerisinde yer aldığı aktarıldı.
Etiketler: ypg terörist teslim oldu PKK bölücü terör örgütüSon Güncelleme: 7 Temmuz 2020 Salı 20:18
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